BBB 23: O que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 21? Prova e top 4

A madrugada desta sexta-feira, 21, no BBB 23 foi de prova das finalistas e, que por sinal, continua rolando. Após a eliminação de Ricardo na noite de ontem, 20, somente as sister do Quarto Deserto, Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa concorreram a vaga na prova e formam o Top 4. Somente Amanda e Aline continuam na disputa que já dura 9 horas, vem conferir!

A prova é da Chevrolet e cada uma das confinadas fica sentada segurando um "card" gigante com a logo da patrocinadora. A primeira eliminada foi Larissa, que cochilou após seis horas de prova. A amiga Bruna Griphao lamentou. Automaticamente Larissa entrou para o Paredão. Na Casa, Larissa teve uma crise de choro.

A segunda a deixar a prova foi a atriz, após a saída ela e Larissa conversaram.Brunas disse ter medo da berlinda.