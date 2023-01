BBB 23: Confira o horário do retorno de Fred ou Marília do Quarto Secreto

O primeiro Paredão da 23ª edição do Big Brother Brasil já esteve repleto de surpresas. Os participantes Fred Nicácio e Marília foram enviados pelo público ao Quarto Secreto, onde um deles terá a possibilidade de voltar para a casa mais vigiada do Brasil ainda nesta quinta-feira, 26 de janeiro.

A dupla foi ao Quarto Secreto na última terça-feira, 24 de janeiro, após um Paredão que também tinha a dupla Key Alves e Gustavo. Na dinâmica de eliminação, a dupla pôde acompanhar de fora os participantes do reality show, com a oportunidade de ouvir por 20 minutos as conversas dentro da casa. Entretanto, um dos dois irá deixar a competição ainda nesta quinta.

O retorno para a casa irá acontecer também nesta quinta, dia de Prova do Líder. O participante que ficar na casa terá o poder de vetar um dos integrantes de participar da prova mais importante do reality show. Sendo assim, é provável que o retorno do Quarto Secreto ocorra nos primeiros blocos.

O Big Brother Brasil começa às 22h25, logo após a novela Travessia, na TV Globo.

