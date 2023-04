BBB 23: confira as surpresas da festa Top 10 de hoje (01/04) no reality

Neste sábado (1º) acontece a tão esperada festa do Top 10 dentro do Big Brother Brasil. A programação conta com atrações inéditas e experiências tecnológicas diferentes aos participantes confinados. Um dele é a inteligência artificial.

A suspresa é que os confinados do BBB 23 podem dançar juntos com próprios avatares. O público e os brotheres vão ver o resultado da interação entre real e virtual no telão central da festa. Além desse, o programa vai criar um espaço para o metaverso.

Trata-se de um game com imersão em um mundo paralelo. Óculos de realidade virtual vão ficar à disposição. Os confinados podem alterar, ainda, os acessórios para compor os looks e a seleção de itens para comer.

Outra novidade é o cinema Drive in. Os dez BBBs poderão assistir à cenas que eles próprios protagonizaram. As opções de conteúdo disponibilizadas serão: ação, terror ou comédia.