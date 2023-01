BBB 23: Após fim de relacionamento polêmico, mãe de Bruna Griphao manda recado para mãe de Gabriel

Depois que Tadeu Schmidt resolveu interferir no jogo do "Big Brother Brasil 23" e alertar Bruna Griphao e Gabriel sobre o relacionamento deles que estava se tornando tóxico, os pais da atriz se pronunciaram sobre o assunto e a mãe da jovem ainda mandou um recado para a mãe do modelo.

Barbara Grigoriadis resolveu falar sobre o assunto, mas disse que não iria criticar o rapaz. “Isso poderia ter acontecido com a família de qualquer um. A mãe do rapaz deve estar muito triste também. Eu não conheço a família do Gabriel, nunca nos falamos. Não queria também falar agora, dar continuidade a essa história. Também não estou aqui para jogar pedra”, declarou ela em entrevista ao jornal Extra.

Ela ainda disse que espera que a filha supere a situação e continue firme no jogo. Já o pai, Paulo Orphao, se mostrou indignado com a situação: “Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo, com certeza é uma mulher abusada ou abusador. Ou simplesmente é desprovido de empatia”, desabafou ele.

Paulo também deixou um recado para o "genro": “Peço a Deus que Gabriel aprenda com os seus erros e nunca mais ache normal a atitude que ele teve, na real ele precisava de ajuda também”, concluiu.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)