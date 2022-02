BBB 22: Massagista de sauna gay, pai de Maria faz sucesso entre internautas

O pai da cantora Maria, do time camarote do "Big Brother Brasil 22", está fazendo muito sucesso na web. Depois que comentou sobre a participação da filha dentro do reality e se mostrou a favor das atitudes e decisões da sister no programa, Carlos Câmera ganhou a atenção de muitas pessoas. O massagista de sauna gay, que também é gari, tem sido muito elogiado pelo porte físico.

No auge dos seus 50 anos, Carlos Câmara tem recebido diversos elogios em fotos que posta nas redes sociais. Os internautas escolheram as imagens em que ele aparece usando sunga e ostenta a boa forma para deixar os comentários. Veja alguns dos elogios:

“Que gato é o pai da Maria”, escreveu um internauta. “A Maria tinha que ter puxado uma beleza mesmo, olha o pai, parece o amor da minha vida“, reagiu mais um. “Se você me provasse, não iria querer mais nada na vida. Ui, ui”, disse uma outra seguidora.