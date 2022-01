BBB 22: Luciano chora e fala em desistir para Natália e Jessilane

Na madrugada deste sábado (22), Jessilane Alves, Luciano Estevan e Natália Deodato tiveram uma conversa emocionante no “Big Brother Brasil 22”. O catarinense chegou a falar que pensou em desistir da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. As informações são do Splash, do UOL.

Mais cedo, na tarde da sexta-feira (21), algumas sisters disseram que algumas falas do brother poderiam ser interpretadas como "arrogantes" pelo público.

Após a prova do líder, Natália e Jessi chamaram Luciano para conversar. Ele contou que ficou abalado com o que ouviu e que pensou em desistir do programa. O youtuber começou a chorar e precisou ser consolado pelas duas sisters.

Luciano é consolado por Natália (Reprodução /Globo)

"Você quer chegar na final? Quer estar lá naquele pódio? Então, você precisa ser forte. O tempo de brincar você já teve lá fora. Pisou aqui, tem que ser forte", disse Natália.

Jessi se desculpou com o brother e explicou que elas chamaram a atenção para o seu comportamento por receio que ele seja mal interpretado fora da casa. "Uma fala sua pode ser vista sem contexto nas redes sociais e isso te queimar", disse a professora. Os confinados se abraçaram e Luciano seguiu para o banheiro.