BBB 22: Linn desiste da prova do líder com mais de 23 horas de disputa

Linn da Quebrada desistiu da prova do Líder do Big Brother Brasil, BBB 22. A sister já estava segurando a vontade de ir ao banheiro por mais de uma horas. A cantora tentou esperar o ao vivo, mas pediu pra sair faltando alguns minutos para encerrar a disputa. Linn permaneceu na prova por mais de 23 horas girando em um carrossel e recebendo um spray de fumaça no rosto. A dinâmica desta semana é de resistência e vários brothers já desistiram.



Após a eliminação de Linn, continuam na prova: Natalia, Paulo André e Lucas.