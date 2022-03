BBB 22: Laís diz que dará monstro para Arthur Aguiar mesmo se ele for líder

No "BBB 22", o resultado do paredão desta terça-feira, 1°, ainda nem saiu, mas participantes já planejam os movimentos para a próxima semana. Em conversa com suas amigas, Laís prometeu que vai colocar Arthur no castido do monstro caso vença a prova do anjo, e disse que fará isso mesmo se ele for o líder da semana.

"Deixa ele [Arthur] ganhar o líder quinta-feira pra você ver", disse Jade Picon. "E se eu ganhar o anjo? Eu tiro ele do líder", prometeu Laís.

"Não, você não tira do líder, não tem como. Você bota ele na xepa", respondeu Jade. "Boto na xepa", concordou Laís.

Eslivênia, que também estava na conversa, visualizou a situação. "Imagina? O líder no monstro, comendo na xepa, e os amigos lá em cima comendo as regalias", disse. "Eu queria. Eu ia rir muito", respondeu Laís.