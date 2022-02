Irmã defende Tiago Abravanel no 'BBB 22' e rebate fãs: 'Querem desrespeito e baixaria'

A irmã de Tiago Abravanel saiu em defesa do ator ao comentar sobre a postura de “paz” que ele tem dentro do “Big Brother Brasil 22”. A neta de Silvio Santos rebateu os haters que criticam o jeito de ser de Tiago, e afirmou que muitos fãs do reality só querem ver "falta de respeito e baixaria".

VEJA MAIS

Durante uma entrevista, Ligia afirmou que tem gostado do que Tiago tem mostrado no programa e pontuou que, "com o passar do jogo", ele irá reavaliar algumas coisas, como as alianças e as amizades feitas dentro do "BBB 22". Ao falar sobre as críticas na Web, ela destacou que "nenhuma pessoa pública passa ilesa pelos julgadores da internet".

"Ele tem inúmeros atributos que podem ser gatilhos para pessoas que só querem destilar ódio por aí. Ele é gordo, é gay, é neto do Silvio Santos, um cara privilegiado financeiramente, além de ser um cara do bem e pacificador, o que gerou frustração em muitas pessoas que só querem ver dedo na cara, falta de respeito e baixaria. Esse não é o Tiago", frisou.

Ligia disse que as declarações de Tiago sobre a família Abravanel não geraram brigas, pelo contrário, destacou que o irmão tem falado em "relação aos sentimentos dele" e que não falou mal da família.

"O que as pessoas não entendem é que existe uma grande diferença entre se dar bem e ter intimidade. Nós nos damos bem com toda a família. Infelizmente, convivemos muito pouco e por isso não temos tanta intimidade como todos imaginam. Essa expectativa que as pessoas criam já nos doeu, mas hoje, com a maturidade, entendemos. E o fato de ele estar no BBB, as falas dele estão dando a oportunidade de nós, da família, até conversarmos mais no grupo de WhatsApp", contou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)