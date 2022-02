BBB 22: festa começa com selinho no vidro e flerte

A tão aguardada festa da sexta-feira (11/02), no Big Brother Brasil, BBB 22, chegou e os Brothers estão animados. A noite badalada mescla natureza e a tecnologia, pensada a partir da nova coleção de uma marca de óculos. Além de luzes em tons verdes, a decoração conta com muita tecnologia interativa. O embaixador do evento é o Dj Alok.

Alguns minutos após o início da festa, foi liberada a visão para a Casa de Vidros. Os Brothers continuaram com a saga conseguir informações de fora do Reality.

Ainda próximo à Casa de Vidro, o agito também iniciou com flertes. Os bbbs perguntaram ao Gustavo se ele tem a intensão de ficar com alguém da casa. Gustavo disse que tem e está junto com ele, insinuando para a colega de confinamento, Larissa.

Os participantes já trocam alguns selinhos pelo vidro. Linn foi a primeira em dar um beijo em direção à Larissa.





Entre dancinhas, comes e bebes, os participantes seguem falando de jogo e na formação do próximo paredão.