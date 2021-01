BBB 21 ganha novo integrante no elenco de apresentadores

Faltam poucos dias para a estreia da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’ e a equipe que vai comandar a #RedeBBB na TV Globo e nas plataformas digitais oficiais do programa chega com um novo integrante: Rhudson Victor. O comediante se junta às veteranas Ana Clara e Vivian Amorim, que vão estar à frente de todos os programas que rolam na web e que trarão muitas novidades.

“Eu já tinha me imaginado participando do reality, mas quando eu recebi o convite para ser apresentador da #RedeBBB, eu fiquei sem acreditar. Aconteceu dez vezes melhor do que eu imaginei”. É assim que Rhudson Victor descreve a emoção em participar desta edição.

O influenciador digital se destacou ao publicar vídeos bem-humorados mostrando situações de seu cotidiano nas redes sociais. Entre seus trabalhos, já participou do programa "É de Casa”, abriu shows de grandes comediantes do Brasil, e também trabalhou por um ano em São Paulo apresentando seu show solo de stand-up comedy.

Nascido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi vendo vídeos no YouTube que Rhudson se apaixonou pela comédia. Aos 14 anos, ele começou a assistir a apresentações de stand-up comedy pela internet e, pesquisando sobre o assunto, decidiu que queria trabalhar com o humor.

Porém, antes de estrear nos palcos, chegou a cursar faculdade de História, trabalhou em um supermercado e foi até aprovado num concurso militar – carreira que agradava mais a sua família.

Mas largou tudo, aos 20 anos, para viver do humor. “Comecei a fazer comédia enquanto estudava História e trabalhava em supermercado. Ela foi se tornando cada vez mais central nos meus planos. Fui percebendo que eu de fato amava ficar no palco, mesmo que por 5 minutos. Aquilo era o evento do meu dia, da minha semana e, às vezes até do meu mês”, conta Rhudson.