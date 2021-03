Arthur volta a falar sobre vontade de ficar com muitas mulheres após o BBB

Durante uma conversa com Gilberto e Projota na noite de desta segunda-feira, dia 15, na área externa da casa do "BBB 21" (TV Globo), Arthur falou que se fosse mandado para o paredão pediria para o público votar nele. "Quando sair eu quero ir pra cachorrada, vários directs bombando", declarou.

O amigo Projota logo falou o quanto está irritado por ter sido indicado ao paredão por Fiuk, líder da semana. Essa é a segunda vez que o instrutor de crossfit, que vive um affair com Carla Diaz, fala sobre ficar com outras mulheres.

Antes disso Arthur já havia falado na festa de sábado que iria para São Paulo, com o intuito de ser apresentado para as amigas de Viih Tube. "Viih (Tube) falou que tem várias amigas para me apresentar lá em São Paulo. Vou para São Paulo, hein, Vitória?".

Projota reagiu negativamente ao comentário do aliado no confinamento. "Mano, cala a boca", respondeu. O crossfiteiro justificou dizendo não saber o futuro do affair vivido com Carla Diaz. "A gente não sabe o que vai ser daqui para frente", explicou. O parceiro voltou a alertar. "Exatamente. Então, não faz merd*", aconselhou. "É só uma zoeirinha. Não faz mal a ninguém", finalizou Arthur.