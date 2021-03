Arthur é o novo Anjo do BBB; brother indica Fiuk e Juliette para o monstro

Arthur é o anjo da semana do Big Brother Brasil 21. Os brothers passaram por um prova de lançamento, onde o campeão que fizesse a maior pontuação, levaria o colar e mais R$ 10 mil reais.

Após a prova, o brother pegou as dois colares do monstro e deu para Fuik e Juliette, que terão que se reversar 24h para ocupar uma guarita do lado de fora da casa.

Confira as pontuaçãoes por ordem de prova:

- Projota: 110

- Pocah: 0

- Gilberto: 50

- Thaís: 40

- Camila de Lucas: 20

- Caio: 60

- Vih Tube: 20

- Arthur: 120