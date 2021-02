Arthur diz que foi humilhado por comentário de Tiago insinuando que seu pênis era 'pequenino'

Na noite dessa quinta-feira (25), em conversa com os brothers, Arthur compartilhou seus sentimentos com os demais participantes após a piada de Tiago Leifert. O apresentador falou sobre o "emoji pequenino" que a produção do "BBB 21" usaria para tampar suas partes íntimas, caso ele pulasse pelado na piscina após sua volta do paredão.

"Caral**, eu fui humilhado em rede nacional. 'A gente coloca um emoji ali, pequenino'.", disse o brother, rindo.

Veja o momento:

grandes momentos da tv brasileira: tiago leifert chamando o arthur de pau pequeno ao vivo #BBB21 pic.twitter.com/fcBftMYgJ0 — nico (@niconatv_) February 25, 2021

Projota ouvindo o comentário, disse que Tiago tinha propriedade para falar desse assunto: "E eles sabem o tamanho, né? Porque a gente vai mijar lá". Ouvindo isso, Caio concordou: "É, eles sabem". "Ele falou com base em informações reais", provocou Projota.

Arthur entrou na brincadeira e respondeu: "Put* que par**. Você acha que eu não pulei por quê?". Ouvindo a resposta, os brothers caíram na risada.