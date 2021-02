Arthur chama Fiuk de 'débil mental'

Um dos emparedados desta semana do BBB21, o instrutor de crossfit Arthur Picoli se revoltou com os outros participantes na tarde desta segunda-feira (22). Durante uma conversa com o seu mentor Projota, Arthur chamou Fiuk de "débil mental".

"Cheguei a um ponto que desisti de me aproximar da galera, situações que está todo mundo se divertindo na mesa, eu chego e falo alguma coisa, ninguém fala nada. Sério? Enquanto isso, um bando de idiota rindo do Fiuk escovando os dentes. 'Eu sou um débil mental! [imitando Fiuk]'", afirmou Arthur.

O instrutor prosseguiu com palavrões contra Fiuk. "Eu sou assim e f... Quem quiser sair e tomar uma cerveja comigo num barzinho, a gente vai. Quem não quiser, vai pra casa do c... A partir de agora vai ser assim. Quer ficar perto? Fica. Não quer? Bom. Usaram tanta coisa já para se referir a mim dentro da casa, também", continuou o rapaz.