Arthur Aguiar é o anjo da semana e Eliezer e Vini recebem o castigo do monstro

Arthur Aguiar conquistou o colar do anjo em disputa realizada na manhã deste sábado, 12, e transmitida ao vivo . A prova "Tik Tok Game Show" consistia em responder corretamente as perguntas feitas pelo apresentador Tadeu Schimidt a partir de virais do Tik Tok e quem pontuasse três vezes primeiro ganharia o colar.

Os brothers foram divididos em dois grupos a partir de um sorteio .

O primeiro grupo foi formado por Vini, Pedro Scooby, DG, Eslovênia, Arthur Aguiar e Eliezer. Arthur Aguiar levou a melhor e aguardou o vencedor do segundo grupo para a disputa do colar do anjo.

Lina, Jessi, Natália, Laís, P.A e Gustavo formaram o segundo grupo. PA e Lina foram para a final, vencida pelo atleta.

A grande final foi disputada entre P.A e Arthur Aguiar, que levou o colar e escolheu Eliezer e Vini para recer o castigo do monstro.

O anjo ainda tem o direito de dar imunidade a outro brother ou sister, decisão que só serão revelada amanhã, domingo, 13, antes da formação do paredão.