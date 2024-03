Apresentador do Boi Caprichoso alfineta Isabelle Nogueira do BBB 24

O apresentador do Boi Caprichoso Edmundo Oran em um evento em Parintins, no Amazonas, alfinetou Isabelle Nogueira, confinada no BBB 24. O rapaz afirmou durante uma apresentação que a Cunhã do seu boi, Marciele Albuquerque, não precisava de reality show para aparecer.

Internautas criticaram a fala do apresentador do evento. Os internautas disseram que a participação da sister no Big Brother Brasil (BBB) levou mais fama para o festival de Parintins. "Pior que só conhecermos Marciele [Chunã do Caprichoso], por causa da Isabelle que está no reality dando visibilidade para os Bois. Errou em falar isso viu", escreveu um internauta.

Outros detonaram a fala de Edmundo. "Aprenda a ser grato, independente do boi. Valorize sua cultura e se sinta grato pela visibilidade que a Isabelle Nogueira tem dado ao festival", escreveu uma fã de Isabelle.

Outras pessoas afirmaram que esse tipo de rivalidade é normal. "Gente, isso é normal no festival, todos eles jogam indireta durante a apresentação, isso porque vocês não viram o verso que o 'amo' do boi faz pra provocar o rival, isso é completamente normal", falou um internauta.