Após Naiara, Maria também fala em sair do BBB

O clima ficou tenso entre os brothers e sister da casa mais vigiada do Brasil, logo após a formação do primeiro paredão desta edição, na noite de domingo, 23. Naiara Azevedo, que foi indicada pelo líder Douglas, surpreendeu ao defender voto para a permanência de Luciano e de Natália no BBB, que disputam com ela a permanência no programa. Logo depois de Naiara, Maria também assumiu um discurso de desistência do BBB 22.

Maria ficou constrangida por ter votado em Natália e, aos prantos, falou em deixar a casa. A atriz também se culpou por não ter dado apoio a Naiara. "Eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Ontem, a gente (eu e Naiara) estávamos juntas. Ela tentou criar aliança comigo e não conseguimos. Eu não consigo conviver com isso", lamentou para Brunna Gonçalves.