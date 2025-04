Após eliminação, Guilherme vence Prova do Líder e novo paredão é formado no BBB 25

Na noite desta terça-feira (08/04), o Big Brother Brasil 25 seguiu com mais uma etapa do seu Modo Turbo. Logo após a eliminação de João Gabriel, o reality realizou uma nova Prova do Líder, vencida por Guilherme, que garantiu a liderança da semana.

VEJA MAIS

A disputa foi uma combinação de sorte e agilidade, em uma dinâmica de caça-palavras. Guilherme se destacou ao ser o primeiro participante a completar todas as frases exibidas no telão, conquistando o colar de líder em uma das fases mais decisivas do jogo.

Com a temporada acelerada, mais um paredão foi formado ainda na mesma noite. Como líder, Guilherme indicou Maike diretamente à berlinda. Na votação da casa, Renata recebeu o maior número de votos e ocupou a segunda vaga no paredão.

De acordo com a dinâmica da semana, o indicado pelo líder teve direito a um contra-golpe, e Maike escolheu Vinícius para completar o trio de emparedados. O resultado será conhecido na próxima quinta-feira (10/04), quando o público definirá quem será o 17º eliminado do BBB 25.