Após chamar Arcrebiano de 'gigolô', Karol Conká detona beijo do brother

Karol Conká parece ter se arrependido de insistir para beijar Arcrebiano na última Festa do Líder do “Big Brother Brasil 21”. Desde domingo (7), a sister já chamou o brother de “gigolô” e vem contando uma história diferente para os companheiros de confinamento. Nesta segunda-feira (8), Karol chegou a falar mal do beijo de Bill para Projota, Pocah, Nego Di e Lumena.

Karol chamando o Bil de Gigolô! De fato, essa menina não tem régua para opinar e agredir a vida de alguém. Ela não está Bebendo, ok? #BBB21 pic.twitter.com/3L5zS9mArV — THIAGO PEREIRA (@THIAGO_FBP) February 8, 2021

“Parecia que tava beijando uma língua de gato, língua de lixa, beijinho de nada. Mas fazer o que, né”, disparou a curitibana.

“Vou falar bem assim: me deu um beijo horrível, o beijo nem foi bom. Não lembro nem como foi. Só lembro a língua de um gato me beijando. Quem gosta se importa e vem pagar de louco. E ele sabia muito bem o que estava acontecendo”, completou a cantora.