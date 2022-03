Anjo da semana é decidido em prova que envolve virais do Tik Tok

Acaba de começar a prova do Anjo no BBB 22. A prova consiste em responder corretamente as perguntas a partir de virais do Tik Tok.O brother ou sister que compeltar três pontos primeiro, tem direito de disputar a final.

Os brothers foram divididos em dois grupos a partir de um sorteio.

O primeiro grupo foi formado por Vini, Pedro Scooby, DG, Eslovênia, Arthur Aguiar e Eliezer.

Arthur Aguiar levou a melhor e aguarda o vencedor do segundo grupo para a disputa do colar do anjo.