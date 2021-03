Ana Maria se revolta com falta de química entre Carla e Arthur: 'Que ânimo'

Ana Maria Braga não apoia o casal "Carthur", feito entre Carla Diaz e Arthur, no "BBB 21". Na manhã de hoje (10), ao mostrar a conversa da atriz com o crossfiteiro, antes de Carla ser a falsa eliminada, a apresentadora se revoltou com a falta de química

Enquanto o casal falava de prioridades, Arthur não demonstrou animação. "Meu deus, que ânimo. 'Seja muito sincero, se ficar aqui, fica comigo?'", imitou Ana.

Ela tentou reproduzir a cara de Arthur, que estava com o olhar perdido. ' Sim...'. Nossa, que animação. Desespero!".

Carla Diaz não foi imunizada por Arthur, que estava com o anjo até domingo (7). Ela foi a mais votada pelo público para ir ao quarto secreto e agora acompanha as discussões na casa. Veja o que Carla já ouviu sobre ela na casa do "BBB".