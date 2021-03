Arthur e Carla Diaz discutem novamente sobre relacionamento e o jogo

O casal Arthur e Carla Diaz conversaram sobre o Jogo da Discórdia durante a manhã. Arthur questionou a postura da sister no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (8). "Ontem a gente tinha conversado, aí do nada virei uma decepção, tomei uma patada... Show!", falou. A atriz respondeu ao instrutor de crossfit. "Arthur, a gente já tinha conversado, mas eu não posso ignorar o que eu estava sentindo e o que pessoas estavam vendo esses dias todos", relatou.

"Não, isso eu fico feliz, pelo menos você começou a jogar", garantiu o instrutor de crossfit. "Eu comecei a jogar?", questionou a sister. "É o seu jogo, ficou preocupada com o julgamento da galera", retrucou.

Carla Diaz e Arthur confessaram que estão cansados. "A gente já sabe que a gente está se magoando com conversas. Os dois já estão uma pilha de nervos, os dois estão bravos, aí do nada a gente fica tentando conversar e a gente só vai se machucar", falou o brother.

"Coloquei o meu na reta diversas vezes por você e faria isso quantas vezes fosse preciso, por você e pelo Projota. Mas eu não estou sentindo isso dele, eu dei imunidade para ele e o cara tem dois dias que não está trocando ideia direito comigo. Toda hora que eu olho, ele está com você e com a Pocah. Toda hora que eu falo de resultado do Paredão ele concorda que eu vou sair. Ele está fazendo aliança já", continuou Arthur.