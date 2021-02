Ana Maria diz que 'tentou' viajar um dia antes para 'fugir' de entrevista com Karol; assista

Ana Maria Braga comentou a repercussão da entrevista feita ontem (24) com Karol Conká, eliminada da semana no "BBB21", com recorde de rejeição.

Ana brincou dizendo que tentou viajar um dia antes do café da manhã, para "fugir" do encontro, se referindo aos memes que dominaram a internet.

A repórter Ju Massaoka disse que todos perguntavam se Ana Maria ia pegar atestado ou pegar um avião para outro país e não apresentar o Mais Você. "Até tentei, mas não está podendo viajar", disse Ana, aos risos.