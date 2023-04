Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila: quem deve ficar no Paredão? Vote na Enquete BBB O Liberal

No 12º Paredão do BBB 23, a berlinda é quádrupla e feminina: Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputam a preferência do público. Domitila foi a escolha da Líder Aline Wirley. Amanda e Larissa foram as mais votadas entre os participantes. Já Marvvila foi emparedada na dinâmica do resta dois. Esta semana, o público vota para ficar, ou seja, quem tiver menos votos entre as sisters será eliminada. Saiba quem deve ser eliminada, segundo a parcial da enquete da UOL.

Veja como foi formado o 12º Paredão do BBB 23:

