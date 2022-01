Além do prêmio milionário, vencedor do BBB 22 também leva um carro; veja mais

Apresentador do programa, Tadeu Schmidt anunciou no primeiro contato com os brothers da edição 2022 do BBB que o vencedor levará um carro. Além do prêmio milionário de R$ 1,5 milhão, o campeão do programa ganhará um Fiat Pulse.

No ano passado, a montadora aproveitou o reality show para promover o lançamento do Fiat Pulse, cujo nome foi definido por meio de enquete durante a atração.