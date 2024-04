VÍDEO: Alane é tietada por fãs em ruas do Rio de Janeiro

A paraense Alane Dias tem lidado com o alvoroço que tem sido encontrar seus fãs. A bailarina, que 4º lugar geral do BBB 24, saiu pelas ruas do Rio de Janeiro e simplesmente foi parada pelos fãs.

Após deixar o programa, ela tinha apenas participado de dinâmicas dentro da Rede Globo, mas nessa quinta-feira (18), Alane foi gravar o Domingão com Huck, programa de Luciano Huck, pelas ruas da Baixada Fluminense e foi ovacionada.

A paraense gravou um dinâmica em Duque de Caxias e postou uma prévia do que será exibido neste domingo (21).

"Égua, eu ainda tô sem acreditar no tanto de amor que eu recebi hoje! Fomos em Caxias, cidade aqui do Rio, gravar o @domingao e ganhei muuuuito carinho do público e também um prêmio! Sim meus amores, esse tijolo é um prêmio e vocês vão ver tudinho no domingo. O que vocês acham que é? 🤭", escreveu a ex-BBB no Instagram.