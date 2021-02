BBB: Sarah afirma ter atacado Gilberto: 'Rocei no treco dele’

Na madrugada desta sexta-feira, 19, a nova líder, Sarah Andrade, divertiu os brothers que estavam reunidos na cozinha vip. Ela contou que o economista Gilberto não ficou excitado com suas “roçadas”.

Conversando com Rodolffo, Camilla de Lucas, Fiuk e Sarah, Juliette brincou que a líder da semana estava convidando Caio, Rodolffo e Fiuk para dormirem com ela, quando Sarah se justificou.

“Os moços bonitos aqui e eu vou ficar com Gil e Juliette? Com essas guerra de aranha na cama?”, brincou Sarah. “Gil não é bobo, meu filho”, brincou Juliette.

Sarah revelou então que, ao longo da disputa da primeira prova do líder – quando as duplas ficaram abraçadas em cima de um toten -, ela ficou agarrada ao amigo e o “negócio dele” não subiu.

“Gente, o negócio do Gil não sobe. Na primeira prova, tava eu e ele agarrado e eu rocei no treco dele e continuou mole do mesmo jeito. Não subiu foi nada. Não tem nada que fique duro não.”

Reprodução

O doutorando de economia ficou chocado. “Meu Deus”, gritou. “Ela testando a anaconda”, tirou sarro Camilla de Lucas.