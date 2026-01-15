BBB 26: Que horas toca o Big Fone hoje, dia 15?

O Big Fone tocará pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira, 15 de fevereiro. A dinâmica desta edição é diferente das anteriores, apresentando três telefones que tocarão simultaneamente, mas somente um transmitirá a mensagem da produção do programa.

O participante que atender o Big Fone garantirá a imunidade do próximo paredão. Além disso, deverá escolher um colega de confinamento para enfrentar a berlinda. O indicado, por sua vez, terá direito a um Contragolpe, nomeando um terceiro participante para o paredão.

O toque do Big Fone ocorrerá durante o programa ao vivo desta quinta, que tem início às 22h25. A transmissão do Big Brother Brasil será feita logo após a exibição da novela Três Graças.

Como será a dinâmica da semana no BBB 26?

Na sexta-feira, 16, o vencedor da Prova do Líder, Alberto Cowboy, indicará cinco participantes para a fase 'Na Mira do Líder'. Dentre esses cinco, Cowboy selecionará um para enfrentar o próximo paredão, que será formado no domingo, 18 de fevereiro. A primeira eliminação do programa está prevista para a terça-feira, 20.

Confira as datas importantes da semana no BBB 26

Terça-feira (13): Prova do Líder. Alberto Cowboy foi o grande vencedor da disputa.

Quinta-feira (15): Toque do Big Fone .

. Sexta-feira (16): Formação do 'Na Mira do Líder'.

Sábado (17): Prova do Anjo. O vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade.

Domingo (18): Formação de paredão triplo e Prova Bate e Volta.

Terça-feira (20): Primeira eliminação do programa.