BBB 26: Primeiro finalista do reality será revelado nesta sexta; saiba detalhes

O primeiro finalista do BBB 26 será revelado ao público nesta sexta-feira, 17. A informação foi confirmada no programa Mesacast BBB nesta quinta, 16, que teve a participação de Ed Gama, Aline Patriarca, Foquinha e Vinicius Nascimento. No dia, ocorre a eliminação que define o Top 4 do programa.

A aguardada prova do Top 3 será feita em duas etapas. Na maioria das edições, ela ocorreu como prova de resistência, mas, neste ano, o Ministério Público Federal (MPF) notificou a TV Globo e pediu o encerramento das restrições mais extremas que o BBB propõe.

A recomendação do MPF é que as provas com mais de 3 horas de duração deverão ser interrompidas. A produção também precisa garantir um maior descanso aos participantes, bem como intervalos para alimentação e hidratação durante os desafios.

Na quinta, Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência no reality. Na enquete do Estadão, consultada às 20h30 desta quinta, Jordana aparece com 53% dos votos para deixar o reality. Juliano Floss vem em seguida, com 37%. Ana Paula tem 10% dos votos.