BBB 26: Pedro aperta botão da desistência e está fora do programa
O participante Pedro Henrique do BBB 26 apertou o botão de desistência e está fora do programa. Ele tomou a decisão de deixar o jogo momentos após protagonizar mais uma discussão no confinamento.
A participante Jordana acusou o ex-brother de assédio. O episódio teria acontecido na despensa, após o curitibano seguir a sister e ter tentado pegar em seu pescoço e beijá-la. A TV Globo ainda não se pronunciou sobre o caso.
O que aconteceu?
Jordana estava se preparando para o programa ao vivo deste domingo, 18, e precisou ir até a despensa pegar um aparelho para fazer cachos no cabelo. Pedro abriu a porta da despensa e ficou com a participante no local.
Segundo a sister, quando ela estava saindo da despensa, Pedro a pressionou contra a parede: "Ele segurou, senti a mão dele no meu pescoço", disse.
Segundo a modelo, ela perguntou o motivo de colocar a mão nela, e ele respondeu: "Estou fazendo o que eu tenho vontade de fazer".
Jordana saiu da despensa para sala, mas segundo ela, Pedro "ficou e sentou no sofá olhando, encarando, me senti intimidada".
Os participantes consolavam a sister na sala quando ela contava a sua versão do episódio.
Na sequência, Pedro apertou o botão da desistência e entrou no confessionário.
