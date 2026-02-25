Capa Jornal Amazônia
BBB 26: mulher de Alberto Cowboy diz que a família foi denunciada à polícia imigratória dos EUA

Estadão Conteúdo

Priscilla Monroy, mulher de Alberto Cowboy, com quem tem uma filha de 4 anos, disse que a família foi denunciada à polícia imigratória dos Estados Unidos. Priscilla já havia se manifestado anteriormente, relatando ameaças contra ela e a menina nas redes sociais, devido à repercussão da briga entre Cowboy e Ana Paula Renault no BBB 26.

Segundo Priscilla, tais ameaças incluíam alguns espectadores do reality show fazendo referências ao ICE, sigla em inglês para o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, que tem repercutido nos últimos meses com ações violentas contra imigrantes. Priscilla Monroy e Alberto Cowboy são casados desde 2023 e moram nos Estados Unidos, onde ela está atualmente.

"Nós somos cidadãs americanas. Mas e se não fôssemos? Talvez, nesse momento, eu estivesse longe da minha filha", escreveu Priscilla no X (antigo Twitter) na noite de quarta-feira, 24. "Que a gente nunca perca a humanidade quando o assunto é ICE e imigração. Pessoas não são estatísticas", acrescentou.

Em seguida, ela respondeu uma internauta confirmando que as ameaças teriam de fato se concretizado. "E denunciaram de verdade! Eu fiquei em choque Imagina se eu fosse ilegal? Agora estaria longe da minha filha", disse Priscilla.

A esposa de Cowboy não deu mais detalhes sobre como teria ficado sabendo da suposta denúncia.

Priscilla relatou ameaças após briga de Cowboy com Ana Paula Renault

Na madrugada de segunda-feira, uma discussão acalorada entre Cowboy e Ana Paula, ambos veteranos do Big Brother Brasil 26, repercutiu fora da casa e levou Priscilla a se manifestar publicamente. Ela publicou uma série de declarações nas redes sociais relatando ameaças contra sua família, incluindo a filha de 4 anos.

Segundo a terapeuta, o posicionamento ocorre diante da repercussão do embate exibido no programa. "Diante dos últimos acontecimentos dentro da casa, sei que muitos estão formando opiniões sobre quem está certo ou errado. Meu papel aqui não é julgar falas ou atitudes, até porque já deixamos claro que, em nenhum momento, o Alberto fez xingamentos direcionados a familiares de qualquer participante", escreveu.

Priscilla diferenciou críticas de ataques. "O que quero trazer aqui é que quem vive o jogo aqui fora, ao lado deles, também acaba exposto a críticas e opiniões sobre o que acontece lá dentro. E opiniões, eu aceito. Sempre aceitarei. Ameaças, não".

De acordo com ela, nas últimas 24 horas sua vida foi usada como "enredo" e houve "ataques pessoais, xingamentos e ameaças graves" direcionadas à família. "Desejaram coisas inescrupulosas, inclusive, à minha filha de 4 anos de idade", declarou. A terapeuta informou ainda que os comentários serão levados à Justiça.

