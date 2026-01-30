Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Maxiane define quem fica fora da festa, e madrugada é marcada por acusações

Estadão Conteúdo

A madrugada desta sexta-feira, 30, foi movimentada no BBB 26. Logo após a coroação de Maxiane como líder da semana, os brothers começaram a se articular de olho na próxima formação de Paredão.

Milena e Chaiany protagonizaram um desentendimento após o grupo em que estavam ser desclassificado da prova. A noite também foi marcada por emoção. Marciele chorou ao se decepcionar com um amigo e Ana Paula foi às lágrimas ao lembrar do pai.

Ainda na madrugada, Paulo Augusto decidiu procurar Milena para acertar as contas, enquanto Maxiane definiu quem ficará de fora da festa do líder. Já nessa manhã, o Big Fone tocou e movimentou a convivencia entre os brothers com discussão entre Jonas e Paulo Augusto. Veja o resumo:

Milena e Chaiany discutem após Prova do Líder

Chaiany esqueceu o bastão que validava a classificação da equipe na Prova do Líder e ficou aos prantos na casa. A sister foi consolada pelos colegas enquanto Milena não se conformava com a desclassificação.

Na área externa, Milena continuou reclamando da falta de atenção de Chaiany durante a prova e as duas discutiram.

Minutos depois, Milena pediu desculpa a Chaiany e disse que estava feliz. "Eu perdi mas eu estou feliz, estou revigorada. Juro, desculpa, essa prova foi perfeita."

Maxiane forma grupo do Vip

Coroada líder da semana, Maxiane formou o grupo que terá direito às regalias da casa. Breno, Marcelo, Marciele, Samira, Sarah, Jordana e Solange foram os escolhidos.

Marciele chora e é consolada por Cowboy

Marciele caiu no choro após a Prova do Líder. A sister estava na equipe que chegou ao final e foi eliminada por Breno. "A única pessoa que eu achei que eu fosse prioridade, me tirou", disse aos prantos. Cowboy consolou Marciele afirmando que o BBB é um jogo de prioridades.

Milena cogita Maxiane no Monstro

Em conversa com Ana Paula, Milena revela que caso seja o Anjo da semana, vai mandar a líder Maxiane para o Castigo do Monstro. Ana Paula aconselha a sister a indicar Jonas ou Cowboy para a função. "Maxiane não faz sentido nenhum, você vai tirar ela da liderança, ela vai ficar com sangue nos olhos", dia Ana Paula.

Ana Paula chora ao falar do pai

Conversando sobre a liderança, Ana Paula revela a Milena o desejo de ver o pai e se emociona: "Ainda prefiro ganhar o Anjo, porque vou escutar ele falando."

Milena explica comportamento a Babu e Chaiany

Na área externa, Milena retomou os acontecimentos após a desclassificação da sua equipe na Prova do Líder. A sister explicou que costuma seguir uma técnica passada por sua psicóloga para se acalmar em momentos de frustração. "Você não é obrigada a entender, mas eu tô te falando que eu tenho esses problemas. Eu gosto de ficar sozinha porque eu sei que posso magoar as pessoas com isso."

Na cozinha, Chaiany e Babu conversam sobre as desculpas da mineira e Chaiany avalia se valeu a pena ter discutido. "Não sabia que ela tinha esse problema de surtar (...) eu entendi o problema dela e agora eu tô me sentindo mal de ter brigado com ela, mas doido não entra aqui não", diz Chaiany. "Pois é, se ela não tivesse capacidade de cognição ela não entraria aqui", responde Babu.

Paulo Augusto questiona Milena sobre gravações da festa

Paulo Augusto resolveu perguntar a Milena o motivo dela ter gravado os brothers durante as festas. "Qual é o rolê de você ficar gravando os outros falando mal na festa de canto?", questiona. "De canto nada, eu tava falando bem alto, tanto que você estava do lado e escutou", responde Milena.

A discussão continua e Paulo Augusto critica as atitudes de Milena. "O jogo é meu e cada um joga do jeito que quiser. Uma pessoa que nunca trocou dez palavras comigo tá se achando agora em vir trocar", afirma a sister.

Brothers escutam conversa entre Milena e Ana Paula

Já aproveitando as vantagens de ser líder, Maxiane aciona a central para escutar uma conversa entre Milena e Ana Paula. No papo, a jornalista acalma a recreadora sobre os últimos acontecimentos e aconselha sobre as técnicas de controle emocional indicadas pela psicóloga.

Jordana fica comovida com a cena, mas Maxiane revela mágoa de Milena.

Maxiane revela quem fica de fora da festa

Em conversa sobre a próxima formação do Paredão, Maxiane revela que sente medo de indicar Ana Paula e a sister voltar da berlinda, mas garante que ela ficará de fora da festa do líder.

Breno diz que a jornalista seria eliminada em um paredão contra Sarah e Cowboy, já que Jonas é o "mais fraco da trindade".

Chaiany alerta Gabriela sobre carinho com os homens da casa

Chaiany alertou Gabriela sobre o carinho com os homens comprometidos da casa. A goiana não acha legal que a amiga passe muito tempo abraçada com os rapazes e diz que estaria com ciúme se fosse uma das parceiras fora da casa.

Em conversa com Brigido, Gabriela chora pela situação e é consolada. "Já fui muito mal interpretada por ser carinhosa e sorridente", diz a sister. "Não estou mal interpretando, nem a Chai, é só um alerta", responde Brigido.

Babu atende Big Fone

Já na manhã desta sexta-feira, 30, o Big Fone tocou e Babu atendeu. O brother foi orientado a colocar uma pulseira no braço. Minutos depois, ele contou aos brothers as orientações e especulou uma possível indicação direta ao Paredão. Saiba como será a dinâmica do Big Fone.

Jonas e Paulo Augusto têm atrito após o Big Fone

No banheiro da casa, Paulo Augusto procura Jonas para saber se ele estava bem após os dois se esbarrarem ao toque do Big Fone. "Você estava correndo devagar e eu passei na sua frente. Você tava dormindo ainda, tava molenga. Você acha que eu te empurrei?", justifica Paulo Augusto. "Eu não caí sozinho, né? Você me empurrou com tudo", responde Jonas.

Palavras-chave

TV

BBB 26

madrugada
Cultura
.
