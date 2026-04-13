BBB 26: Ana Paula, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja votação

Ana Paula, Gabriela e Juliano estão no Paredão desta semana no BBB 26. No momento, apenas seis participantes seguem na disputa pelo prêmio: Ana Paula, Gabriela, Jordana, Juliano, Leandro Boneco e Milena.

Mais cedo neste domingo, 12, o programa contou com a eliminação de Marciele e a dinâmica Sonho do Poder, vencida por Jordana. Ela também ganhou a Prova do Líder disputada minutos antes da formação do Paredão, e por isso teve direito a duas indicações diretas.

Quem votou em quem no Paredão

- A Líder Jordana indicou Ana Paula. - Ana Paula votou em Gabriela. - Juliano votou em Gabriela. - Leandro Boneco votou em Gabriela. - Gabriela votou em Juliano Floss. - Jordana, vencedora do Sonho do Poder, indicou Juliano Floss.

Votação do Paredão

- 4 votos - Gabriela - 1 voto - Juliano

Dinâmica desta semana no BBB 26

Após a formação do novo Paredão no reality, a eliminação será anunciada na terça-feira, dia 14.