BBB 24: top 7 terá festa junina antecipada; veja os artistas que vão se apresentar

Os sete finalistas do Big Brother Brasil (BBB) 24 vão ganhar uma comemoração especial. Neste sábado (06), a produção do programa vai promover uma festa junina antecipada para os confinados.

As atrações são grandes nomes do forró e do sertanejo, repetindo o que foi feito na edição passada. Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe, novidade deste ano, irão se apresentar na casa.

Em 2023, a festa temática foi realizada em fevereiro, ainda no início do programa, e as atrações foram as mesmas que as confirmadas para 2024. A decoração contava com food trucks e cabines de foto, além de uma máquina de drinks e comida japonesa.