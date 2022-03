BBB 22: Vyni pretende deixar lista com recomendações dos cuidados com Eliezer

Em conversa com Jessilane e Natália, Vinícius demonstrou sua preocupação com Eliezer "sozinho" na casa do BBB 22. Vyni disse que pretendia deixar uma lista de recomendações de cuidados com o carioca durante o confinamento.

“Vou deixar um listinha, embora não precise”, disse Vyni para Natália, que respondeu: "Não vai precisar. Não precisa se incomodar porque está tudo certo e fique em paz, meu amigo!".

Jessilane perguntou que "listinha'' era essa e Vinicius respondeu: "De como cuidar de Eli!”. “Pelo amor de Deus, Vyni. Me poupe, porque isso é demais”, mandou a professora de Biologia.

“Olha, o jeito que ela coloca”, reclamou Vyni de Natália, mas Jessi não perdoou o brother: “Para com isso. Isso é demais”, comentou deixando o rapaz sem graça.

Vyni está no paredão juntamente com Gustavo e Pedro Scooby. O resultado sairá hoje, 15, após a novela 'Um lugar ao sol'.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)