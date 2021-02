BBB 21 causa guerra entre italianos e brasileiros

O BBB 21 vem causando no país várias polêmicas e discussões desde que começou. Mas o quarto paredão acabou incluindo os italianos no alvoroço. Um perfil italiano puxou as hashtags #fuoriGilberto (fora Gilberto) e #forzaKarol (força Karol) em resposta à suposta interferência de brasileiros na votação do reality show "Grande Fratello", o BBB da Itália.

Uma das participantes do "Grande Fratello" é a modelo brasileira Dayane Mello. Ela tem sido muito criticada pelo público italiano, inclusive com comentários xenofóbicos. Diante disso, brasileiros teriam ajudado a apoiar a permanência dela na atração votando em seus adversários nos paredões. Ela, inclusive, está na final do programa.

Os italianos, sabendo da rejeição brasileira contra Karol Conká, decidiram contra-atacar e fazer um mutirão para votar pela eliminação de Gil. A notícia imediatamente viralizou no Twitter e virou um dos assuntos mais comentados na rede social.

O perfil que lançou o mutirão foi deletado após sofrer um bombardeio de mensagens de brasileiros. A tentativa italiana de interferir no paredão brasileiro acabou despertando quem ainda não sabia sobre Dayane e o tiro saiu pela culatra. Os brasileiros estão fazendo centenas de comentários nas redes sociais do "Grande Fratello". Por aqui, podemos nos divertir com a série de memes e provocações.