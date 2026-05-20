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Bastidor: Dark Horse teve multa de R$ 1 milhão contra vazamentos, Flávio no set e ator paranoico

Estadão Conteúdo

Os bastidores e filmagens de Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tiveram situações incomuns para o mercado audiovisual brasileiro.

Uma delas foi a previsão em contrato de multa de R$ 1 milhão em caso de vazamento de informações sobre o filme. Segundo relatos feitos por integrantes da equipe à Coluna do Estadão, era proibido tirar fotos no set de filmagem e a figuração era fortemente revistada e não podia entrar com celulares nos locais de gravação.

A produção foi filmada em São Paulo e contou com a presença discreta dos irmãos Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Bolsonaro. Eles estiveram no local apenas uma vez, segundo membros da equipe do longa, no dia em que foi gravada a cena em que Adélio Bispo, que deu a facada em Bolsonaro durante a campanha de 2018, é levado para a delegacia. Procurados pela Coluna, Flávio e Carlos não responderam. O espaço segue aberto.

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Ator Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme 'Dark Horse', Mario Frias e o diretor Cyrus Nowrasteh Foto: Mario Frias via X
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Ator que interpreta Bolsonaro estava paranoico

Segundo relatos, o ator Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro na produção, quase desistiu de fazer o filme por medo de ser assassinado, e passou a exibir comportamento paranoico durante as filmagens. Isso teria se acentuado com a morte do ativista conservador Charlie Kirk em setembro de 2025, em uma faculdade nos Estados Unidos.

Por esse motivo, Caviezel não aceitava ficar longe de seguranças, que foram descritos como violentos e sem profissionalismo. Não eram de uma equipe de segurança comum, eram policiais aposentados, afirmou à Coluna um participante da produção.

Houve, de acordo com integrantes da equipe, confusão e clima tenso em vários dias de filmagem, como quando um figurante foi arrastado por um segurança para fora do set por estar com o celular no bolso.

Em outro dia, um segurança que acompanhava o ator ameaçou com uma faca um integrante da equipe técnica do longa-metragem, por avaliar que ele havia representado perigo ao ator americano.

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