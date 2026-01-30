Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Barbie MAGA'? Saiba o que é o termo e o que Sydney Sweeney pensa sobre o apelido

Estadão Conteúdo

O nome de Sydney Sweeney voltou ao centro do debate nas redes sociais após a atriz comentar, pela primeira vez de forma mais direta, o apelido "Barbie MAGA", frequentemente associado a ela em discussões online. O rótulo, carregado de conotação política, ganhou força nos últimos anos e passou a ser usado para enquadrar a artista em um campo ideológico que ela afirma não representar.

Em entrevista à revista Cosmopolitan, publicada nessa quinta-feira, 29, Sweeney falou sobre como lida com essas interpretações, reforçando que nunca se colocou como porta-voz de causas políticas e que seu trabalho sempre esteve ligado à atuação e à produção artística.

O que significa o termo 'Barbie MAGA'

A expressão "Barbie MAGA" costuma ser utilizada de forma crítica ou irônica para se referir a mulheres jovens, loiras e consideradas dentro de um padrão estético tradicional que, supostamente, apoiariam o movimento conservador ligado ao slogan "Make America Great Again", associado ao ex-presidente Donald Trump.

Ao misturar a imagem da boneca Barbie, símbolo de feminilidade idealizada nos EUA com a sigla MAGA, o termo passou a circular como um rótulo político, frequentemente aplicado a celebridades que mantêm silêncio sobre suas posições ideológicas ou que são associadas, direta ou indiretamente, a pautas de direita.

'Nunca estive aqui para falar de política'

Segundo Sweeney, a associação não parte dela. A atriz afirmou que evita se posicionar publicamente sobre política justamente para não ser usada como instrumento de disputas que não escolheu travar.

"Nunca estive aqui para falar de política. Sempre estive aqui para fazer arte, então essa não é uma conversa na qual eu queira estar no centro", afirmou. Para ela, o silêncio acabou sendo interpretado como espaço para projeções alheias. "As pessoas querem ir ainda mais longe e me usar como peão. Mas é alguém me atribuindo algo, e eu não posso controlar isso."

Por que ela não rebate os rótulos?

Questionada sobre o motivo de não corrigir publicamente as suposições sobre suas crenças, Sweeney foi direta ao dizer que não vê saída possível.

"Eu ainda não descobri como fazer isso. Não sou uma pessoa rancorosa. Se eu digo: 'isso não é verdade', as pessoas reagem dizendo que estou falando só para me promover. Não tem como ganhar", explicou.

Ela reforçou que prefere seguir com a própria vida e carreira: "Só tenho que continuar sendo quem eu sou, porque sei quem eu sou. Não posso obrigar todo mundo a me amar. Sei o que defendo."

A polêmica com a American Eagle

As discussões em torno de Sweeney ganharam força em julho de 2025, após a veiculação de um comercial de jeans da American Eagle estrelado pela atriz. A campanha viralizou nas redes sociais e passou a ser criticada por parte do público, que apontou supostas mensagens subliminares ligadas a ideias de supremacia branca, especialmente por um trocadilho entre "genes" e "jeans".

Na época, Sweeney optou por não comentar o caso publicamente. Meses depois, em entrevista à revista People, afirmou ter ficado "honestamente surpresa" com a reação negativa. "Não concordo com as opiniões que algumas pessoas escolheram associar à campanha. Muitos me atribuíram motivações e rótulos que simplesmente não são verdadeiros", disse.

Ela também reconheceu que o silêncio teve efeitos inesperados: "Antes, eu achava que não responder ajudava. Mas percebi que, nesse caso, isso só aumentou a divisão, em vez de diminuí-la."

Registro republicano e reação de Trump

O debate se intensificou quando veículos internacionais noticiaram que Sweeney estaria registrada como eleitora republicana no Estado da Flórida desde 2024. A informação levou Donald Trump a comentar publicamente o caso, elogiando a atriz e o comercial da American Eagle.

A reação do ex-presidente acabou reforçando a narrativa que associa Sweeney ao campo conservador, algo que ela afirma não refletir suas convicções pessoais. "É desconfortável ter pessoas dizendo no que você acredita, especialmente quando isso não se alinha com quem você é", declarou à Cosmopolitan.

Nova controvérsia fora da política

Além do debate ideológico, a atriz também enfrentou recentemente uma polêmica envolvendo uma ação promocional para divulgar sua marca de lingerie, a SYRN. Segundo o site TMZ, Sweeney teria participado de uma ação não autorizada envolvendo o letreiro de Hollywood, o que levou a Câmara de Comércio local a afirmar que não concedeu permissão para o uso comercial do espaço.

Apesar do episódio, o foco da entrevista foi outro, o impacto de rótulos impostos por terceiros e a dificuldade de existir no espaço público sem ser transformada em símbolo político.

Quem é Sydney Sweeney

Aos 28 anos, Sydney Sweeney é uma das atrizes mais comentadas de sua geração. Ela ganhou projeção internacional com papéis de destaque em Euphoria e The White Lotus, recebeu duas indicações ao Emmy e participou de produções como Todos Menos Você e Madame Web. Mais recentemente, estrelou o suspense psicológico A Empregada, ampliando ainda mais seu repertório no cinema. Além da atuação, Sweeney também trabalha como produtora e passou a investir no mercado de moda íntima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sydney Sweeney

Barbie MAGA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

proibição

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

30.01.26 23h06

Novela turca

Conheça a novela turca 'Eşref Rüya'; dizi está disponível grátis no YouTube

Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir estrelam o elenco da novela turca

23.05.25 20h00

Novela Turca

Novela turca 'Minha Vida': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Essa Vida é Minha' e pelo título orignal 'O Hayat Benim'

14.03.25 16h00

VIRAL

Mítico, do Podpah, comenta vazamento de vídeo íntimo e afirma que irá tomar medidas judiciais

O apresentador lamentou a situação, que está lhe trazendo diversos constrangimentos.

07.01.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda