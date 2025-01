Barack Obama está namorando com Jennifer Aniston? Fontes especulam divórcio com Michelle Obama

Nos últimos meses, a mídia dos Estados Unidos tem intensificado as especulações sobre a vida pessoal de Michelle e Barack Obama. Após rumores sobre um possível divórcio, fontes afirmam que o ex-presidente e a atriz Jennifer Aniston, estrela da série "Friends", estariam em um relacionamento. Informações indicam que o divórcio de Barack e Michelle será anunciado em breve.

Os ex-moradores da Casa Branca começaram a ser alvo de rumores sobre o fim de seu casamento depois de algumas atitudes incomuns de Michelle. Entre os episódios que levantaram suspeitas, destaca-se a ausência da ex-primeira dama no funeral de Jimmy Carter e a decisão de não acompanhar Barack na posse de Donald Trump.

A especulação sobre um possível fim do casamento se intensificou quando a jornalista Jessica Reed Kraus, em sua coluna no Substack, revelou informações sobre um suposto romance entre Barack Obama e Jennifer Aniston. Segundo Kraus, ela teria recebido uma mensagem direta (DM) de uma fonte anônima afirmando que os dois estariam se relacionando.

A jornalista ainda declarou que, em uma reunião com amigos de Jennifer, a atriz teria admitido o romance.

"Definitivamente não é segredo entre seus amigos mais próximos", afirmou a fonte à jornalista.

A jornalista também relatou que há mais de um ano circulam boatos em Washington, D.C. sobre Barack e Michelle não estarem mais juntos, com um possível anúncio de divórcio a caminho.

Ainda em 2024, a revista “In Touch” estampou em sua capa a manchete: “A verdade sobre Jen e Barack”, reforçando a narrativa de que o ex-presidente e a atriz estariam vivendo um caso. O tabloide afirmou que Michelle e Barack estariam levando "vidas separadas", enquanto o ex-presidente se aproximava de Jennifer.

Jennifer Aniston nega envolvimento com Barack Obama

Em outubro de 2024, durante uma participação no programa Jimmy Kimmel Live, Jennifer Aniston negou veementemente o rumor. No quadro em que desmentia notícias de tabloides, a atriz esclareceu: “De todas as ligações que você recebe do seu assessor de imprensa, sempre há aquele momento em que você pensa: ‘O que será agora?’. Esse foi um deles”.

Jennifer ainda destacou que conhece Michelle Obama melhor do que Barack. “Eu me encontrei com ele uma vez. Não há nada verdadeiro nisso”, afirmou. Segundo o Daily Mail, a única interação da atriz com o ex-presidente ocorreu em 2007, durante uma festa de gala em Hollywood.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)