Bar paraense Paladar Gi é vice-campeão nacional do Comida Di Buteco 2023

O bar e restaurante paraense Paladar Gi foi vice-campeão nacional da 23ª edição do Comida Di Buteco 2023. O bar venceu a 12ª Edição do Comida Di Buteco no Pará e foi disputar a etapa nacional contra outros 24 campeões locais. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (4). O prêmio reúne os melhores botecos do Brasil. O vencedor nacional foi o boteco Venezas de São Paulo. O concurso atingiu a marca de mais de um milhão de votos em todo o Brasil. A Rede Globo/Grupo Liberal são as patrocinadoras do concurso.

"Eu costumo dizer que o Comida Di Buteco nos faz faz bem e pelo jeito vai continuar fazendo. O sentimento é de gratidão! Grato a Deus por nos permitir estar aqui, gratidão ao Comida Di Buteco que transformou a vida de nossa família, como também gratidão aos meus amigos, clientes e, principalmente, ao time de colaboradores que foi gigante nessa conquista!", agradeceu o proprietário Francisco Vasconcelos.

O prato “Cupim no Pau” do Paladar Gi, bar de Ananindeua, conseguiu trazer a medalha de vice ao Estado do Pará. O Paladar Gi chegou perto de ser bicampeão da etapa nacional, já que em 2019 conquistou o título nacional. Há aproximadamente um mês o Paladar Gi se tornou bicampeão paraense numa disputa que envolveu 31 botecos de Belém e Ananindeua. Nesta etapa que encerrou hoje, os 25 campeões dos circuitos locais foram visitados por um júri extra que escolheu o Melhor Boteco do Brasil.

O proprietário do Paladar Gi tinha confiança de que estaria entre os primeiros colocados do concurso nacional. "Tínhamos certeza de estar entre os três primeiros colocados. Quando o trabalho é bem feito e com muito respeito aos outros concorrentes a vitória vem!", destacou Francisco. "Acredito que a boa comunicação com os clientes e com o time do Paladar Gi fez com que chegássemos a esta grande conquista!", assegurou.

Os botecos são avaliados por um corpo de jurados e pelo público em geral, levando em consideração quatro critérios: o petisco, a temperatura da bebida, o atendimento e a higiene do local. Os três melhores colocados receberam troféus.

O prato “Cupim no pau” consiste em um pedaço de carne de cupim recheado com queijo provolone e queijo coalho, acompanhado de purê de batata, com molho de pimenta biquinho, bastões de bacon, farofa de macaxeira de Bragança com sabor de cupuaçu e crispim de cupim.