Confraria do Fraga, de Belém, abocanha 3º lugar na etapa nacional do 'Comida di Buteco'

A Confraria do Fraga, boteco de Belém de propriedade do cantor, compositor e comerciante Eudes Fraga, ficou em terceiro lugar na etapa nacional do "Comida di Buteco 2022". Ele foi campeão na etapa de Belém e concorreu na final com outros 20 campeões regionais do Brasil. O melhor boteco do Brasil foi anunciado em São Paulo, na noite de quarta-feira, 6, no Museu da Casa Brasileira.

O primeiro lugar foi do Bar do Braz, da cidade de Campinas, interior paulista. E o segundo lugar, do Arrojado's Bar, do Vale do Aço, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O 1o lugar ganhou R$ 10 mil e mais R$ 50 mil do patrocinador Santander para reformar o boteco.

"Isso é maravilhoso! De 2018 pra cá, Belém foi vice-campeã. Em 2019, foi campeã nacional com o Paladar Gi. E este ano, ficamos em 3o lugar. Foram mais de 800 botecos do Brasil concorrendo (desde o início do concurso)", comemora Eudes Fraga.

Petisco

A Confraria do Fraga venceu em Belém com o petisco "Pastelzim de Caboco". A criação de Fraga consiste em uma porção de pastéis recheados com carne de sol frita na manteiga de garrafa com cebola rocha, queijo coalho, mussarela de búfala e castanha-do-pará, acompanhado de molho de geleia de bacuri com pimenta de cheiro e molho de azeite com ervas finas. Eudes criou a receita com a esposa Márcia Corrêa.

Pastelzim de Caboco (Bruno Menezes/ Comida Di Buteco)

"Tá uma loucura, monte de gente mandando mensagem. Ficar em 3o lugar no melhor boteco do Brasil é muita coisa. Ainda mais quando a gente juntou a comida do nordeste com a do norte", acrescenta Eudes Fraga. Após o anúncio dos vencedores, Eudes fez um breve discurso e cantou ao público presente "Flor do Grão Pará", de Chico Senna, com o refrão "Belém, Belém acordou a feira..."

Em 2018, a Confraria do Fraga foi vice-campeã brasileira após vencer a etapa local com o "Bolinho da Mazé", um bolinho frito desenvolvido a partir da receita de baião desenvolvida pela mãe dele, no interior cearense, e adicionado a um pedaço de queijo coalho e acompanhado de molho de pimenta com uma pitada de rapadura ralada.

Concurso

Na etapa regional, o melhor boteco é eleito através do voto dos clientes e também de jurados. Na etapa nacional, os campeões regionais voltam a ser avaliados com a visita de três novos jurados. Os quesitos avaliados no concurso são o petisco, a bebida gelada, a higiene do estabelecimento e a qualidade do atendimento.