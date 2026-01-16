Bandas Sayonara e Os Brothers contam seus grandes momentos no 'Mundo Brega Pará' na Liberal FM

Quem gosta de dançar já deve ter curtido um bom brega ou tecnomelody ou outros ritmos tocados por uma banda de primeira, seja em um show ou em um baile no Pará. E para falar justamente sobre momentos desse tipo é que Rádio Liberal FM traz, nesta sexta-feira (16), às 16h, para a 9ª edição do programa "Mundo Brega Pará" nada mais nada menos que duas bandas amadas pelos dançarinos de plantão no Estado: Sayonara e Os Brothers. A apresentação do programa será de Ney Messias Jr, diretor de Entretenimento e Radioweb da emissora, e "Mundo Brega Pará" poderá ser conferido na Liberal FM e no Canal O Liberal no Youtube. As duas bandas interpretarão sucessos em versões acústicas ao som do violão do produtor musical Andinho Farias.

Para novas e antigas gerações, é bom saber que a Banda Sayonara tem "apenas" 65 anos anos de estrada, levando muito som e emoção para todos os espaços do território paraense e revelando gerações de cantores e músicos, como, por exemplo, a cantora Lucinnha Bastos. Esse sucesso todo se deve ao talento e competência dos integrantes do grupo, mas, também, em particular, à versatilidade da banda que toca um pouco de tudo. "A Sayonara, na sua essência, veio

como uma banda de baile. Animava os bailes em Belém e ainda hoje tem essa função, carregando em grande parte do show, mais da metade, de músicas autorais, que o povo conhece e os nossos fãs ajudaram a construir esses sucessos, e a Sayonara toca um pouco de tudo, todos os ritmos, contanto que o salão fique cheio", diz Ricardo Ramos, vocal e diretor musical do grupo musical.

Esse "um pouco de tudo" abrange brega, forró, xote, discoteca, rock dos anos 80, The Beatles, lambada, bolero. Por essa versatilidade e empatia com o público, a Sayonara tem um calendário de apresentações para o ano todo. "Ela ataca com shows autorais, bailes, formaturas, casamentos, bailes de Carnaval. Então, toca em muitos bailes e anima, com certeza. A agenda da Sayanara é sempre cheia ao longo do ano", acrescenta Ricardo.

Nessa trajetória de mais de seis décadas de sucesso, a Banda Sayonara já lançou 14 álbuns de músicas autorais e com interpretações de grandes sucessos nacionais e internacionais. Entre os sucessos da bana estão "Quem Não Te Quer Sou Eu", "Declaração de Amor", "Tarde Demais", "O Sonho Acabou", "Raio de Luz", "Desejos", "Solidão", "Beat Sayonara" e "Meu Amor é Todo Seu".

Ricardo diz estar honrado em atuar como vocalista da banda, ele, um músico de baile "Desde muito novo, eu ouvia as músicas da Sayonara, via os discos nas lojas e tudo o mais. E sempre fui fã da Sayonara. Já sabia tocar muitas músicas, cantar muitas músicas da banda, antes de fazer parte dela", revela.

Para Ricardo Ramos, a banda participar do "Mundo Brega Pará" é algo maravilhoso, "representa uma parceria maravilhosa que nós sempre tivemos com a Rádio Liberal FM, um reconhecimento que a Rádio Liberal sempre tem com os artistas paraenses e a divulgação do nosso trabalho, dos artistas da terra, representa tudo que há de mais maravilhoso para ser entregue para os nossos ouvintes".

A Banda Sayonara teve como um de seus fundadores o músico Luciano Bastos e está sempre se reinventando. Em 2026, entre outros projetos, esse grupo pretende gravar um novo single, com um vídeo dessa música.

Brothers

Desde 2002 na estrada, a banda Os Brothers garante o som da festa. Ela foi fundada por Davison Martins, mais conhecido com Marth. Marth atua como vocalista, compositor, produtor e gestor da banda.

Além de Marth, a banda Os Brothers conta com o carisma e vocal de Rainy Saraiva e mais um tecladista, um guitarrista, DJ, Produção e dançarinos.

A banda é eclética no repertório, mas o destaque mesmo fica por conta do tecnomelody e o brega. "O brega é a nossa cultura mais forte", destaca Marth, referindo-se à identidade do paraense a partir desse gênero musical.

As performances no palco e a animação dos vocalistas e músicos fazem de Os Brothers uma banda muito querida do público nas cidades do Pará . "O nosso diferencial é a pegada, com um som sempre voltado para animar a galera", pontua Marth, repassando que a banda já lançou quatro álbuns.

"Estar no 'Mundo Brega Pará' é uma satisfação, pela oportunidade de poder falar sobre a cultura paraense e o nosso tecnomelody", diz o vocalista de Os Brothers. Marth repassa que entre os projetos da banda em 2026 está o lançamento do audiovisual "Resenha dos Brothers".