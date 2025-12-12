Capa Jornal Amazônia
Banda Xeiro Verde e Sandrinha Eletrizante agitam o 'Mundo Brega Pará', na Liberal FM

Hellen Patrícia, vocalista da Xeiro Verde, e Sandrinha mostram versões inéditas de sucessos e batem um papo descontraído com o apresentador Ney Messias

Eduardo Rocha

O programa "Mundo Brega Pará", da Rádio Liberal FM, já está no ar com uma nova edição. O episódio mais recente traz o suingue e o alto astral das cantoras Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde, e Sandrinha Eletrizante.

As artistas conversam em um bate-papo musical com Ney Messias, apresentador do programa e diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM. Juntas, elas celebram a história e a relevância da música paraense.

Com 31 anos de trajetória, a Banda Xeiro Verde é considerada um patrimônio musical do Pará, com gerações de fãs. "Esse programa que fala sobre o brega tem tudo a ver comigo", afirmou Hellen Patrícia.

Hellen Patrícia celebra o brega como patrimônio cultural

A cantora destaca a visibilidade atual do brega, reconhecido como ritmo e patrimônio cultural do Estado do Pará. "A gente fica muito feliz com tudo isso", comentou. Ela vê o programa como uma porta e oportunidade para artistas divulgarem seus trabalhos e para o público conhecer quem fez o movimento acontecer desde os anos 1980.

Hellen Patrícia ressalta que a dança do brega, em conjunto com a música, impulsiona a apreciação do gênero no Brasil e no exterior. Ela menciona a influência das músicas do Caribe, presentes nas aparelhagens paraenses, afirmando que "tudo isso somou no brega paraense que tem uma levada autêntica". Para ela, o brega traduz o Pará "totalmente".

Sandrinha Eletrizante destaca a força das raízes

A cantora Sandrinha Eletrizante, com mais de 20 anos de carreira e sucesso consolidado no brega, expressou a honra de participar. "Eu recebi o convite com muita felicidade", disse ela. Sandrinha revelou ser "superfã" de Hellen Patrícia e da Banda Xeiro Verde, lembrando que chegou a fugir de casa na adolescência para assistir a shows da banda.

"E hoje em dia, a gente se encontra nos eventos, e, então, é uma honra muito grande nós nos encontrarmos aqui, no 'Mundo Brega Pará'", destacou Sandrinha. A artista enfatizou a força cultural do brega paraense: "É a nossa raiz, a nossa história, a nossa cultura".

Sandrinha Eletrizante finalizou sua fala com uma comparação, dizendo que "o brega está para o paraense como o açaí está para o paraense. O brega é inerente ao paraense".

O programa "Mundo Brega Pará", patrocinado pelo Ministério do Turismo, pode ser assistido na Rádio Liberal FM e no canal O Liberal no YouTube. Além da conversa, Hellen Patrícia e Sandrinha Eletrizante presentam os ouvintes com versões acústicas inéditas de sucessos, acompanhadas por Igor Capela no violão e Franklin Furtado na percussão.

