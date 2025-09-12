Banda Superself anuncia show e gravação do primeiro audiovisual da carreira

A banda paraense SuperSelf realiza no dia 20 de setembro, em Ananindeua, no Teatro Vila Maguary, às 19h, um espetáculo que marca um dos momentos mais importantes da trajetória do conjunto: a gravação do primeiro audiovisual da carreira.

“Esse show é mais que uma apresentação, é um marco da nossa história. Queremos registrar a energia, a troca e a conexão que só acontecem ao vivo”, afirma Rael Self, vocalista da banda Superself.

VEJA MAIS

Aos 18 anos de trajetória, a SuperSelf afirma, em seu texto de divulgação do show, que celebra no seu primeiro audiovisual “a força do rock autoral amazônico”, e o lançamento do mais recente álbum, O Céu Ao Seu Lado, lançado em fevereiro deste ano. O show promete um setlist especial, reunindo canções que marcaram a história do grupo, entre elas Sereia, Nós Três, Nuvens de Magalhães e a faixa-título O Céu Ao Seu Lado.

A noite terá ainda a abertura com a banda Jones Vega e Os Astronautas, “trazendo seu pop alternativo cheio de personalidade e sonoridades espaciais, preparando o público para uma experiência completa”, diz ainda a divulgação da SuperSelf..

“Esse show não é apenas mais uma apresentação da SuperSelf, ele representa um marco na história da banda. Após anos de estrada, composições, gravações e lançamentos, subir ao palco agora é celebrar toda a caminhada que trouxe até aqui. É a primeira vez que a banda registra de forma audiovisual um espetáculo completo, comemorando os 18 anos de carreira, eternizando em imagens e sons a intensidade que só quem vive ao vivo entende”, detalha Rael.

Mais do que tocar músicas, o show carrega momentos importantes do caminho percorrido pelo grupo, segundo o vocalista: “São canções que nasceram de experiências reais, sentimentos profundos, buscas por sentido, amor, mistério e conexão. Há algo mágico em produzir uma canção, entregá-la ao mundo e ver a reação química que ela provoca no público durante o show, esse instante em que energia e emoção se transformam em algo coletivo, quase palpável”.

“No palco, cada integrante da SuperSelf vai entregar não apenas técnica e energia, mas a essência de tudo o que acreditam: a música como ponte, como experiência transformadora do subconsciente que se conecta com céu ao lado de quem escuta”, afirma Rael Self, vocalista da SuperSelf.

Formação atual da banda SuperSelf: Rael Self – Voz; Thiago Costa – Guitarra; Fause Pereira – Guitarra; Anderson Leal – Baixo; Driko Barone – Bateria e Nande Gonzalez – Vocais.

Serviço: Show da banda paraense SuperSelf, O Céu Ao Seu Lado Ao Vivo

Data: 20 de setembro de 2025 (sábado), às 19h no Teatro Vila Maguary

Abertura: Jones Vega e Os Astronautas

Ingressos: Sympla – link na bio do Instagram @bandasuperself ou WhatsApp (91) 98048-9989

Equipe

Produção Geral e Técnica: Fernanda Rabelo

Social Media: Bruna Mendes

Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla (link na bio do Instagram @bandasuperself) ou pelo WhatsApp (91) 98048-9989.