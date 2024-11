Banda RP2 completa 20 anos de sucesso e inovação com shows ao vivo, em Belém

De 16 a 22 de novembro, o Brasil celebra a Semana da Música, um período dedicado a homenagear uma das expressões culturais mais marcantes do país. A música é fundamental para dar vida e atmosfera aos eventos, e a presença de bandas ao vivo acrescenta energia e torna cada celebração única, criando um contato direto e envolvente com o público.

Nesse cenário, a Banda RP2 tem se destacado no mercado trazendo shows para casamentos, festas de 15 anos e outros eventos especiais. Criada em 2005, o grupo surgiu com uma proposta prática e focada em atender ao público de Belém. Inicialmente formada pelo vocalista e produtor Fábio Reis ao violão, acompanhado por um baterista, a banda trazia um repertório pop rock, inspirando o nome “RP2” (Rock Pop A-2).

Ao longo dos anos, a banda expandiu seu repertório e formato para se adaptar à demanda de diversos eventos, sempre com a proposta de animar e personalizar a experiência de cada festa. Segundo Fábio Reis, uma das grandes vantagens de ter uma banda ao vivo é a possibilidade de adaptar as músicas conforme o clima do evento, aumentando ou reduzindo a intensidade segundo a animação do público.

VEJA MAIS

“Com a banda ao vivo, você tem a oportunidade de fazer o som ali na hora, como se fosse algo mais personalizado”, comentou o produtor.

Fábio também destacou que a interação com o público permite que a banda ajuste o ritmo e a intensidade conforme a energia da pista da dança, criando uma atmosfera única para cada ocasião.

O vocalista revelou, que além da energia e da integração, a RP2 busca constante inovação para garantir uma experiência atualizada aos contratantes. Recentemente, a banda incluiu um novo vocalista, Miguelzin, e considera agregar uma vocalista feminino no próximo ano, como parte das celebrações dos 20 anos de existência do grupo. "Estamos sempre inovando, buscando novidade”, explicou Fábio.

Outro destaque são os shows ‘RP2 Extreme’, que trazem uma apresentação de quatro horas, com a promessa de ‘não deixar ninguém parado’, como destacou o vocalista, oferecendo ao público uma ampla variedade musical.

Com o repertório sempre variado, o vocalista afirmou que a RP2 busca adapta-se ao gosto de diferentes públicos, tocando desde os sucessos do momento até clássicos, e estilos que abrangem pagode, forró e brega - um ritmo valorizado pelos fãs.

"Não temos um ritmo preferido. A gente toca de tudo, para agradar um público diverso", disse Fábio.

MOMENTOS MARCANTES

Entre os muitos momentos marcantes, a banda também coleciona histórias, como quando conseguiu reunir mais de cinco mil pessoas em uma casa de shows em Belém. “É gratificante ver como nossa música toca as pessoas e traz felicidade aos momentos especiais de cada um", Fábio comentou.

Com décadas de estrada, a banda tem grandes planos para o próximo ano, quando completará 20 anos de existência. Segundo Fábio Reis, a celebração será marcada por um show especial, onde a banda pretende reunir o maior número possível de fãs e pessoas que já participaram de seus eventos.

Para ele, será um marco na história da RP2. “Vamos convidar o número máximo de pessoas que já contrataram a nossa banda, que existiu para fazer essa festa e com certeza vai ser marcante”, compartilhou Fábio sobre a sua ideia de comemoração dos 20 anos de grupo.

Apesar da agenda cheia, a banda continua a abraçar novas oportunidades e se dedica a cada show com paixão e energia. "É cansativo, mas a gente gosta do que faz. Isso faz a diferença e torna tudo gratificante", acrescentou.

INOVAÇÕES

Além do show ao vivo, a banda agora oferece infraestrutura completa para eventos. O novo negócio foi pensando em uma forma de facilitar a vida do contrante. “Nós oferecemos, além do show ao vivo da banda RP2, com muita animação e repertório personalizado, toda a infraestrutura necessária para o evento, que vai desde som até pista de LED", destacou Fábio.

Conforme o vocalista, essa opção permite ao cliente resolver múltiplos aspectos de sua festa com um único fornecedor, evitando a necessidade de coordenar várias equipes e facilitando a organização.

Outro ponto relevante, segundo Fábio, é a comunicação entre as equipes. Quando a banda RP2 assume toda a estrutura, há menos risco de problemas de comunicação que frequentemente ocorrem quando múltiplas empresas são envolvidas.