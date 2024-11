Naïf mostra em canção imagens que povoam no dia a dia na Amazônia

Não é nada simples ou fácil viver no contexto urbano. São inúmeros sons que revelam como esse "habitat" de seres humanos se transforma muitas vezes em um cenário bem hostil. Barulhos de construções, o verde deixando de existir ou sobrevivendo como um musgo na parede, a solidão compartilhada de muita gente em busca literalmente de um lugar ao Sol e outras cenas assim configuram o trabalho de estreia da banda paraense Naïf, que pelo próprio nome traz a proposta de traduzir a realidade em que se vive por meio de uma arquitetura poética e sonora toda própria, semelhante à arte naïf, criada de forma intuitiva e autodidata. Nesse cenário, chega às plataformas digitais de música a canção "Trópicos Úmidos".

Com versos rascantes, a música mostra bem essa proposta da Naïf. Como informa a banda, ela foi composta a partir de uma observação sinestésica de Belém, e, no single e na produção agora do primeiro EP ainda em 2024, os músicos buscam combintar ruídos caóticos do espaço urbano com o que resiste do verde, a água barrenta e o cinza da metrópole desordenada.

Essa caminhada sonora conta com a imersão há dez anos da vocalista Tita Padilha no mundo da música e poesia. Ela atua no ambiente cultural paraense, nos bastidores, e há três dá forma a composições.

Investigações

A partir de experiências particulares iniciais, encontrou um formato para a estreia agora, junto com músicos provenientes de outros projetos. Desse modo, a Naïf chega, além de Tita nos vocais e omnichord, com Rodrigo Sardo na guitarra e Lucas Padilha no baixo, ambos do 'Meio Amargo', além de Erik Lopes, do 'A Trip to Forget Someone', na bateria.

A experimentação desses músicos envolve investigações rítmicas do contexto urbano, com a captação de sons da construção civil ou produzidos pela natureza remanescente na cidade – atmosfera que se traduz nas letras de Tita, em faixas como 'Trópicos úmidos', um pop rock como cartão de apresentação. A banda busca o diálogo com elementos do pop e da música brasileira, sempre antenada com as representações das Amazônias e seus contrastes.