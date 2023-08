Banda Restart anuncia retorno aos palcos com turnê de shows pelo Brasil

A espera acabou para os fãs da banda Restart! Após longos oito anos de hiato, os garotos que marcaram o início dos anos 2000 com suas calças coloridas estão de volta. Uma turnê de despedida pelo Brasil foi anunciada em comemoração aos 15 anos da banda.

Os integrantes Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba, já não são mais os mesmos adolescentes que arrancavam suspiros das garotas. Agora, mais maduros, eles estão prontos para reviver os momentos marcantes de sua carreira e compartilhar toda a animação com o público com seu rock "good vibes".

A turnê "Pra Você Lembrar" promete levar o público a uma viagem nostálgica pelos maiores hits da banda. O primeiro show já tem data marcada e acontecerá em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 7 de outubro. Os ingressos estarão disponíveis para venda no site da empresa Ticket 360, a partir desta sexta-feira (4).

Além de São Paulo, a turnê passará por outras cidades, como Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife. Mais locais e datas podem ser anunciados em breve.

A volta da Restart é mais uma que embarca no retorno do estilo emo. A banda se junta a outros ícones dessa época, como NX Zero, que também está em turnê pelo Brasil, e a banda Cine, que anunciou seu retorno aos palcos na semana passada.

*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)