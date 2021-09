Show da banda Fresno no Tik Tok marca o 'Dia do Emo'

Uma apresentação especial da banda Fresno vai marcar, nesta sexta-feira, 24, o 'Dia do Emo'. A apresentação será realizada no perfil da banda (@fresnorock) no TikTok, às 18h. A campanha também convida criadores da plataforma e artistas para falarem sobre o gênero musical e sua contribuição para a moda, estilo de vida e comportamento.

A iniciativa ainda contará com conteúdos de moda, novos efeitos e stickers e uma programação completa, que estará disponível na página da campanha no aplicativo. Diversos artistas também foram convidados a participar da ação e vão criar vídeos completando a frase "Para celebrar o Dia do Emo, estou ouvindo…".

Os usuários da plataforma também estão convidados a compartilhar suas respostas, escolhendo uma música, artista ou disco que representa o movimento emo para eles.

Para celebrar o momento, Lucas guiará os espectadores em uma viagem pelo tempo, apresentando algumas das mais icônicas canções da banda e do gênero no início dos anos 2000 em uma live intimista, transmitida exclusivamente no TikTok. O cantor conversará com os fãs e trará, ainda, referências por trás das faixas e álbuns mais famosos do grupo.

"O emo foi um momento cultural bastante marcante nos anos 2000. Junto com a música vieram os cortes de cabelo, as roupas e um estilo próprio que era super característico. Provocou um ame ou odeie entre as pessoas bastante divertido e saudável. Então, nossa proposta é que nossos criadores resgatem as músicas, as vergonhas, tudo que marcou esse movimento principalmente entre os jovens da época, e ninguém melhor que a Fresno para estar com a gente nesse misto de brincadeira e celebração", diz Roberta Guimarães, Head de Conteúdo Musical do TikTok Brasil.

Origem

Segundo o portal 'Rocknbold', a data não possui uma origem específica, o que leva a uma desconfiança de ser apenas uma brincadeira criada pelas redes sociais em meados dos anos 2000. Há quem considere que o Emo surgiu na década de 60, mais especificamente em 1966 com o disco Pet Sounds do Beach Boys.

Porém, a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, também foi muito importante para o início desse movimento com bandas como Rites of Spring ou Embrace na década de 80, cujo forte eram as apresentações ao vivo em casas de show pequenas, mas o que foi o grande diferencial para esses artistas serem considerados pioneiros da música emo foi justamente as composições mais sentimentais, românticas e (é claro), emotivas das músicas.

Mas foi somente em meados dos anos 90 que esse nome acabou ganhando mais força com o surgimento das bandas pop punk, como o Blink-182, Jimmy Eat World, Green Day, The Starting Line, Sum 41 entre outros, introduzindo o gênero com mais força em programas de televisão e nas rádios.

Mais tarde a ampliação do gênero abriu oportunidade para artistas canadenses, como Simple Plan, entrarem na música e também bandas com o vocal feminino, como o Paramore. Uma vez que o gênero atingiu as rádios, os programas da MTV e ganhou um festival próprio, chamado Warped Tour, o termo mudou para uma identificação de um movimento inteiro. A partir daí, as músicas, as bandas e seus integrantes acabaram ditando um estilo de vida, comportamento, moda, maquiagem e acima de tudo, cortes de cabelo.