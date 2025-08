Banda Pérola Negra se apresenta no Palco Liberal neste sábado (02), em Salinas

Neste sábado (2), a partir da noite, o Palco Liberal inicia sua programação de despedida do público. Parte do projeto “Verão Liberal”, realizado ao longo de julho, o palco recebeu artistas de diferentes estilos e regiões, promovendo shows gratuitos em Salinópolis. Com o encerramento da temporada, a proposta é brindar o público com uma última grande celebração da música popular da região Norte.

Line-up de peso: brega, pop e rock para animar a despedida

A festa contará com nomes já consagrados da cena musical paraense, como:

O cantor Wanderley Andrade;

A banda Pérola Negra;

O grupo Jhef & Cia;

A banda Blackout.

VEJA MAIS

A curadoria buscou representar a diversidade sonora que marcou o Verão Liberal, mesclando brega, pop, rock e música dançante.

Destaques da noite:

Pérola Negra

Nascida em Abaetetuba há 25 anos, a banda começou fazendo bailes de brega e hoje é referência no gênero, explorando novas sonoridades. Sob o comando do vocalista Beny Pérola Negra — comparado a Reginaldo Rossi pela voz marcante —, o grupo promete um repertório eclético: “Tocamos de tudo um pouco, porque nosso estado é miscigenado. Queremos que todos se divirtam”, adianta Beny, que preparou o show com carinho para o evento de encerramento.

Wanderley Andrade

Ícone do brega paraense, Wanderley traz seu figurino exuberante e presença de palco envolvente, com sucessos que atravessam gerações.

Jhef & Cia e Blackout

As atrações fecham a noite com releituras energéticas de clássicos do rock nacional e internacional, garantindo animação para quem quer dançar e cantar junto.

Legado do Verão Liberal

Mais que entretenimento gratuito, o projeto valorizou artistas locais, fomentou a cultura paraense e criou experiências memoráveis — reflexo do público que lotou a arena de shows em Salinas durante todo julho.

A cobertura do Verão Liberal 2025 tem patrocínio da Cerpa Cervejaria, Atacadão, Castanheira Shopping e NutriLíder, com apoio da Prefeitura Municipal de Salinópolis.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)